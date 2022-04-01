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Российским и белорусским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне 2022 года

Российским и белорусским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне 2022 года

Организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. Об этом в среду сообщает пресс-служба соревнований.

Решение принято в связи с ситуацией на Украине, передает ТАСС.

"От имени руководящего комитета турнира мы хотели бы выразить нашу поддержку всем, кого затронул конфликт на Украине. В сложившихся условиях было бы неприемлемо допускать до участия в Уимблдоне российских и белорусских теннисистов, поэтому мы с глубоким сожалением отклоняем их заявки", - говорится в заявлении организаторов турнира. Также сообщается, что данное решение может быть пересмотрено до июня.

На Уимблдоне из россиян должны были выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев, Карен Хачанов (26-й номер международного рейтинга), Аслан Карацев (30), а также Анастасия Павлюченкова (15-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации), Дарья Касаткина (26), Вероника Кудерметова (29), Людмила Самсонова (31), Екатерина Александрова (39) и другие теннисисты.

1 марта Международная федерация тенниса приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. WTA и ATP допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.

Уимблдон 2022 года пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском - австралийка Эшли Барти.
tass.ru
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