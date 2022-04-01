Dnestr.TV

 
0

МИДЕИ вызывает посла России в Молдове

МИДЕИ вызывает посла России в Молдове

Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило в пресс-релизе, что приняло к сведению заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, сделанное в ходе брифинга 20 апреля, в котором сохраняется неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Республики Молдова, а исторические события используются в пропагандистских целях- сообщает point.md ссылаясь на zdg.md

Учитывая неприемлемые формулировки официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИДЕИ заявляет, что решило вызвать посла РФ в Республике Молдова Олега Васнецова.

«Призываем Министерство иностранных дел Российской Федерации принять к сведению текст выступления президента Майи Санду, который доступен на русском языке и не оставляет места для интерпретаций: „Хочу особо подчеркнуть, что никто и никому не запрещает праздновать 9 Мая. Наоборот, мы обязаны помнить о победе цивилизации над фашизмом и нацизмом. Мы обязаны чтить павших и хранить память о главной трагедии двадцатого века – о Второй мировой войне”.

Подчеркиваем, что решения, недавно принятые в парламенте Республики Молдова, представляют собой суверенное право нашей страны. Подтверждаем наш призыв к российской стороне не допускать вмешательства в демократический, законный и внутренний процесс в нашей стране", - говорится в заявлении МИДЕИ.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение запрета на георгиевскую ленту в Молдове. Она назвала это предательством и призвала Кишинев отказаться от «конфронтационной риторики».
  • Сегодня, 09:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Приднестровье с 22 марта все школы уходят на удалёнку

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Приднестровье с 22 марта все школы уходят на удалёнку
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна