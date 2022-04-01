Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило в пресс-релизе, что приняло к сведению заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, сделанное в ходе брифинга 20 апреля, в котором сохраняется неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Республики Молдова, а исторические события используются в пропагандистских целях- сообщает point.md ссылаясь на zdg.md
Учитывая неприемлемые формулировки официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИДЕИ заявляет, что решило вызвать посла РФ в Республике Молдова Олега Васнецова.
«Призываем Министерство иностранных дел Российской Федерации принять к сведению текст выступления президента Майи Санду, который доступен на русском языке и не оставляет места для интерпретаций: „Хочу особо подчеркнуть, что никто и никому не запрещает праздновать 9 Мая. Наоборот, мы обязаны помнить о победе цивилизации над фашизмом и нацизмом. Мы обязаны чтить павших и хранить память о главной трагедии двадцатого века – о Второй мировой войне”.
Подчеркиваем, что решения, недавно принятые в парламенте Республики Молдова, представляют собой суверенное право нашей страны. Подтверждаем наш призыв к российской стороне не допускать вмешательства в демократический, законный и внутренний процесс в нашей стране", - говорится в заявлении МИДЕИ.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение запрета на георгиевскую ленту в Молдове. Она назвала это предательством и призвала Кишинев отказаться от «конфронтационной риторики».