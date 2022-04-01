Dnestr.TV

 
0

В Молдове появится веб-приложение „BeeProtect” для оповещения пчеловодов

В Молдове появится веб-приложение „BeeProtect” для оповещения пчеловодов

Фермеры смогут информировать пчеловодов через веб-приложение об обработке сельхозугодий средствами защиты растений. Пчеловоды также смогут информировать фермеров о расположении пасек.

Создание веб-приложения „BeeProtect” предусмотрено одобренным правительством проектом, передает ipn.md

Автор проекта, депутат Владимир Боля уточняет, что приложение, которое станет площадкой для общения и взаимного информирования сельхозпроизводителей и пчеловодов об обработке сельскохозяйственных угодий и о расположении пасек, призвано решить проблему отравления пчел, что наносит огромный ущерб пчеловодству. Вызванные потери превышают 60%, а в некоторых случаях достигают 100% от количества пчелиных семей на пасеке, сообщает point.md

На основании того, что проект предполагает обязательство электронной регистрации сведений о постоянном расположении пасек, о количестве пчелиных семей, об адресе владельца пасеки, уведомлении о применении средств защиты растений и удобрений, Правительство считает целесообразно создать информационную систему и специализированный государственный реестр, которые обеспечат учет соответствующей информации.
  • Сегодня, 09:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Приднестровье с 22 марта все школы уходят на удалёнку

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Приднестровье с 22 марта все школы уходят на удалёнку
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна