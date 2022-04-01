Фермеры смогут информировать пчеловодов через веб-приложение об обработке сельхозугодий средствами защиты растений. Пчеловоды также смогут информировать фермеров о расположении пасек.
Создание веб-приложения „BeeProtect” предусмотрено одобренным правительством проектом, передает ipn.md
Автор проекта, депутат Владимир Боля уточняет, что приложение, которое станет площадкой для общения и взаимного информирования сельхозпроизводителей и пчеловодов об обработке сельскохозяйственных угодий и о расположении пасек, призвано решить проблему отравления пчел, что наносит огромный ущерб пчеловодству. Вызванные потери превышают 60%, а в некоторых случаях достигают 100% от количества пчелиных семей на пасеке, сообщает point.md
На основании того, что проект предполагает обязательство электронной регистрации сведений о постоянном расположении пасек, о количестве пчелиных семей, об адресе владельца пасеки, уведомлении о применении средств защиты растений и удобрений, Правительство считает целесообразно создать информационную систему и специализированный государственный реестр, которые обеспечат учет соответствующей информации.