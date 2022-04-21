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"Чтобы муха не пролетела": штурм "Азовстали" отменён

"Чтобы муха не пролетела": штурм "Азовстали" отменён

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь, на территории комбината "Азовсталь" заблокированы более двух тысяч боевиков, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину, сообщает РИА Новости

"Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу", — заявил глава Минобороны.

В ответ на это президент приказал отменить штурм промзоны.

"Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами", — объявил Президент России Владимир Путин

Он подчеркнул, что всем раненым окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Глава Минобороны отметил, что за восемь лет киевский режим превратил Мариуполь — крупный промышленный центр и транспортный узел — в мощный укрепрайон и прибежище радикальных националистов. Город фактически стал столицей батальона "Азов". Туда стянули большое количество тяжелого вооружения, военной техники, ракетных комплексов, способных "достать" до Таганрога и Ростова-на-Дону, указал Шойгу.

  • Сегодня, 09:47
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