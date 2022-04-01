22 апреля во всём мире отмечается День земли, и первое доброе дело в рамках стартующей в этот день благотворительной акции «Тридцать добрых дел», будет соответствующим – высадка деревьев и кустарников у Бендерского Мемориала Памяти и Скорби. Присоединиться к акции приглашают всех желающих.
Акция начнётся в 10:00, сообщает Бендерское телевидение.
Напомним, что 22 апреля, в Бендерах стартует благотворительная акция «Тридцать добрых дел». Она направлена на оказание адресной добровольческой помощи защитникам Приднестровской Молдавской Республики и их семьям и проводится в рамках городской программы мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине отражения широкомасштабной агрессии Республики Молдова против Приднестровской Молдавской Республики.
Благотворительная акция «Тридцать добрых дел» завершится 29 июля. Принять участие в мероприятиях приглашают школьников и студентов, общественников и всех желающих. Подробности на сайте Бендерской госадминистрации