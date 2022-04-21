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«Уходя, гасите свет» : как ещё можно как обеспечить энергостабильность Молдовы

«Уходя, гасите свет» : как ещё можно как обеспечить энергостабильность Молдовы

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел 20 апреля пресс-конференцию касательно энергетической безопасности Молдовы.

В связи с тем, что поставки газа "Газпромом" с 1 мая находятся под угрозой, министр рассказал о решениях, которые предпримет правительство для бесперебойного снабжения граждан электроэнергией и природным газом, сообщает eadaily.com

Подводя итоги своего выступления Спыну отметил, что все происходящее в энергетической сфере страны является ценой, которую Молдова должна платить за стремление быть энергонезависимой. В то же время министр призвал граждан и экономических агентов разумно использовать энергоресурсы, пишет point.md

"В настоящее время все кажется трудным, но с разумным энергосбережением мы легче переживем этот трудный период, пока ситуация не стабилизируется на международном уровне. Мы должны понимать, что маленькими шагами мы можем сделать большие сбережения!", - написал Спыну.

В связи с этим он также дал рекомендации по бережному использованию электроэнергии:

- Купить светодиодные лампы;

- Использовать датчики движения;

- Выбирать современные электронные устройства с маркировкой А+++;

- Выключать свет, когда уходите из комнаты;

- Установить термостат, который можно запрограммировать;

- Теплоизолировать жилище.

Напомним, что вчера Спыну заявил, что тариф на электроэнергию может повыситься с мая, но будет применяться с июня.

Компания Energocom уже объявила тендер на централизованную закупку электроэнергии. Спыну добавил, что пока Кишинев сможет закупать часть электроэнергии у МГРЭС, которая в случае необходимости может перейти на уголь, но по более высокой цене. Остальную часть планируют закупать на Украине.

В настоящее время Молдавская ГРЭС обеспечивает 80% потребности Республики Молдова в электроэнергии. Согласно контракту на закупку до 1 апреля 2022 года Кишинев приобретал электроэнергию по цене 5,35 цента США за 1 кВт·ч.

Напомним, по контракту с «Газпромом», Молдова обязалась до 1 мая провести аудит задолженностей, но этого не сделала. В правительстве РМ констатировали, что невыполнение этого условия может стать причиной остановки газоснабжения РМ.

Как сообщало EADaily , в конце февраля энергетические системы Молдовы и Украины были протестированы на автономность.

«В связи с этим мы поддерживаем позицию Украины по сохранению изолированной работы и ускорению процесса полного синхронного присоединения национальной энергосистемы к сети Континентальной Европы ENTSO-E», — заявил Спыну.

План вхождения в ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии) для Молдовы и Украины был запущен в 2017 году. При этом молдавские эксперты в области энергетики скептически отнеслись к возможности полного отсоединения от российского поставщика электричества.

Они констатировали, что нужно строить так называемые back-to-back станции, без которых возможны короткие замыкания или аварии. Помимо этого, придется возвести ЛЭП на 400 кВ и выше — пока их нет, присоединение к европейским провайдерам не представляется возможным.
  • Сегодня, 11:00
  • DTV
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