Символы «Z» и «V», используемые российской армией в ходе спецоперации запрещены теперь в Республике Молдова и побудили экономических агентов в стране пересмотреть свое название, так как эти буквы встречаются в дизайнах бренда. Сегодня например букву «Z» убрали со здания торгового центра в Кишинёве, сообщает agora.md
Примечательно, что рядом, на этом же здании, осталась вывеска Victoriabank, его тоже ждёт ребрендинг ?
В одном из системообразующих банков Молдовы, наверное, сейчас напряглись ....
А что будет с лидером молдавского рынка косметики - Viorica Cosmetic ?
Продукцией Viorica Cosmetic не запрещено ещё пользоваться?