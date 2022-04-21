Dnestr.TV

 
0

В Кишиневе убрали букву Z с названия офисного центра, кто следующий?

В Кишиневе убрали букву Z с названия офисного центра, кто следующий?

Символы «Z» и «V», используемые российской армией в ходе спецоперации запрещены теперь в Республике Молдова и побудили экономических агентов в стране пересмотреть свое название, так как эти буквы встречаются в дизайнах бренда. Сегодня например букву «Z» убрали со здания торгового центра в Кишинёве, сообщает agora.md

В Кишиневе убрали букву Z с названия офисного центра, кто следующий?

Примечательно, что рядом, на этом же здании, осталась вывеска Victoriabank, его тоже ждёт ребрендинг ?

В Кишиневе убрали букву Z с названия офисного центра, кто следующий?
В одном из системообразующих банков Молдовы, наверное, сейчас напряглись ....

А что будет с лидером молдавского рынка косметики - Viorica Cosmetic ?
В Кишиневе убрали букву Z с названия офисного центра, кто следующий?

В Кишиневе убрали букву Z с названия офисного центра, кто следующий?
Продукцией Viorica Cosmetic не запрещено ещё пользоваться?

Будет ли ребрендинг у газеты Ziarul de Gardă ?

В Кишиневе убрали букву Z с названия офисного центра, кто следующий?

В Кишиневе убрали букву Z с названия офисного центра, кто следующий?
  • Сегодня, 14:06
  • DTV
  • Просмотров: 27
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Приднестровье с 22 марта все школы уходят на удалёнку

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Приднестровье с 22 марта все школы уходят на удалёнку
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна