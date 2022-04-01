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Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

В преддверии пасхальных праздников значительное повышение цен коснулось мяса, рыбы, молочной продукции, а также местных овощей и фруктов.Так, на 10 рублей увеличилась цена на говядину. Двумя неделями ранее это мясо продавали от 85 до 100 рублей за килограмм, сегодня – от 100 до 110. На 5 рублей подорожала свинина до 85-90 рублей, сообщает novostipmr

На рынке много живой рыбы. Она поступает от местных рыбаков, и на неё есть спрос. Стоимость также увеличилась. Теперь сом стоит на 20 рублей больше прошлой цены. На 10 рублей дороже стал карась.

Что касается молочной продукции, то сметану и творог сейчас продают по цене, на 10 рублей превышающей прошлую. Брынза овечья также не удержала своей ценовой позиции, поднявшись сразу на 20 рублей. Сегодня её стоимость – 120 рублей за килограмм. На пять рублей подорожала брынза козья (до 80 рублей) и брынза коровья (75 рублей). Повышение коснулось и сливочного масла: одна 200-грамовая пачка обойдётся от 19 до 46 рублей.

Грибы шампиньоны взлетели в цене. Сегодня их продают от 57 до 67 рублей за килограмм. Вешенки стоят немного дешевле – 50 рублей за 1 кг.

Привозные огурцы – 33-35 рублей за кг, апельсины – 20-30 рублей.

Отмечено и некоторое понижение цен. Стоимость редиса упала на 8 рублей, сегодняшняя цена – от 15 до 22 рублей за 1 кг. На пять рублей подешевели молодая капуста (30-32 рубля), кабачки (30-35 рублей), баклажаны (34-40 рублей), сладкий перец (50-55 рублей).

На три рубля меньше прошлой цены реализуют гранат. Сейчас его можно приобрести от 22 до 30 рублей за килограмм.

За минувшую неделю свои ценовые позиции на Зелёном рынке не изменили некоторые мясные изделия и молочная продукция, а также ряд бакалейных товаров, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля.

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

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  • Сегодня, 14:28
  • DTV
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