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Сайты президента и правительства Приднестровья клонировали

Сайты президента и правительства Приднестровья клонировали

21 апреля пресс-служба президента Приднестровья сообщила о появлении в интернете поддельного сайта главы государства. Как сообщается, сайт зарегистрирован на территории США и не имеет никакого отношения к администрации Вадима Красносельского.

"Информируем общественность о том, что в сети Интернет появился зарегистрированный 20 апреля текущего года на территории Соединенных Штатов Америки сайт, визуально напоминающий официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики. Официально заявляем, что Администрация Президента ПМР не имеет отношения к созданию данного ресурса и не несет ответственности за содержание размещенной на нем информации.

Акцентируем внимание на том, что достоверные сведения о деятельности Президента Приднестровской Молдавской Республики публикуются на официальном сайте: president.gospmr.org

Будьте бдительны и не доверяйте материалам, размещенным на сайтах-клонах"- говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

На фейковом сайте появилась декларация в поддержку Украины.

С подобным заявлением выступило и Управление пресс-службы Правительства ПМР, отметив, что не имеет отношения к созданию ресурса, похожего на сайт Правительства Приднестровской Молдавской Республики. Достоверные сведения о деятельности Правительства ПМР публикуются на официальном сайте: gov-pmr.org.


  • Сегодня, 21:11
  • DTV
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