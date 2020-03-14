Вадим Красносельский подписал Распоряжение «Об упрощённом порядке пересечения государственной границы Приднестровской Молдавской Республики в дни пасхальных праздников, поминовения усопших, а также в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
«Считаю, что, как и в прежние годы, порядок пересечения госграницы Приднестровья в дни пасхальных праздников должен быть упрощён. Период действия нормы – с 22 апреля по 4 мая», - прокомментировал это решение глава государства в своём официальном телеграм-канале.
Министерству государственной безопасности поручено открыть в дополнение к действующим пунктам пропуска через госграницу ПМР временные пункты пропуска граждан и транспортных средств в упрощённом порядке в согласованное сторонами время работы на следующих направлениях:
Грушка – Немировка;
Красный Октябрь – Вертюжаны;
Рашков – Вадул-Рашково;
Тея – Калфа.
Также будет разрешено пересечение госграницы ПМР гражданами Приднестровья, проживающими в приграничных районах, а также осуществляющими въезд (выезд) с прилегающих районов Республики Молдова, на основании документов, удостоверяющих личность, при наличии регистрации по месту жительства в приграничных населённых пунктах.
Государственный таможенный комитет будет производить упрощённый контроль перемещаемых гражданами ПМР товаров, кроме тех, что предназначены для производственных и коммерческих целей, передает novostipmr.com.
МГБ будет производить упрощенный контроль документов в отношении граждан ПМР, Республики Молдова, Украины и Российской Федерации. На граждан иных государств упрощенный порядок пересечения госграницы не распространяется.
Кроме того, МГБ необходимо обеспечить беспрепятственный проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории ПМР, принадлежащих гражданам республики, (без проведения мероприятий по учету автотранспортных средств) и разработать порядок упрощённого перемещения с 22 апреля по 4 мая 2022 года, 9 мая 2022 года автотранспортных средств, зарегистрированных в России, Молдове и Украине.
Граждане Молдовы, Украины и России, прибывающие на территорию Приднестровья на срок, превышающий период действия упрощенного порядка пересечения границы, обязаны зарегистрироваться в ПМР.