Инфляция в еврозоне в марте 2022 года достигла рекордного уровня. Новой рекорд марта — это 7,4%. До этого в феврале рекорд по инфляции составил 5,9%.
Статистическое управление Европейского союза Eurostat также объявило в четверг 21 апреля, что в марте потребительские цены выросли на 2,4% по сравнению с 0,9% в феврале.
Цены на энергоносители продолжали расти сильнее всего, дав прирост в годовом исчислении в 44,4%. Это после 32% в феврале. За этим последовал пятипроцентный рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 3,4% в марте по сравнению с 3,1% в феврале. Услуги подорожали на 2,7% после 2,5% в феврале, пишет eadaily.com.
Базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в марте ускорилась до 2,9%.
Уровень инфляции в еврозоне уже более чем в три раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Надежды на то, что пик инфляции придется на начало 2022 года, были полностью разрушены последствиями начавшегося кризиса на Украине.
В Европейском союзе годовая инфляция в марте составила 7,8% после 6,2% в феврале, при месячном росте на 2,4%.
Мальта оказалась в ЕС страной с наименьшим годовым приростом потребительских цен — 4,5%. Во Франции прирост составил 5,1%, а за ней в Португалии — 5,5%. Напомним, что во Франции на президентских выборах Марин Ле Пен использовала в своей предвыборной кампании обсуждение фактора прироста потребительских цен. На практике же во Франции он был самым небольшим в еврозоне, если пренебречь малюткой Мальтой.
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в марте в Литве на уровне 15,6%, Эстонии — на уровне 14,8% и не входящей в еврозону Чешской Республике — на уровне 11,9%. В Германии инфляция близка к среднему показателю по еврозоне — 7,6%.