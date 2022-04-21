Заявление правительства Молдовы о том, что в нынешних условиях оно хочет перевести деятельность предприятий Приднестровья «в единое экономическое и коммерческое пространство», МИД ПМР оценивает как акт саморазоблачения. Об этом говорится на сайте приднестровского внешнеполитического ведомства.
" Обратили внимание на заявление правительства Молдовы, сделанное с явной целью оправдаться за используемые против Приднестровья блокадно-ограничительные меры, но которое в итоге превратилось в акт саморазоблачения.
Правительство соседней страны открыто призналось, что массированно использует методы экономической войны против народа и предприятий Приднестровской Молдавской Республики с целью «перевести их деятельность в единое экономическое и коммерческое пространство». На этом фоне сразу же вспоминаются заявления Кишинева начала 1990-х годов, когда Молдова военно-террористическими методами наводила в Приднестровье так называемый единый «конституционный порядок», убивая мирное население, разрушая наши города и поселки.
Сегодня молдавское руководство публично призналось, что следует по стопам своих старших наставников и, воспользовавшись закрытием приднестровско-украинской границы, применяет политику удушения Приднестровья и геноцида его населения методами экономической войны и гуманитарного террора.
В этом контексте особенно цинично звучит тезис о том, что Молдова якобы никогда не применяла мер экономической блокады против Приднестровья, что говорит о специфической избирательной памяти молдавского правительства, «забывшего» не только о масштабных блокадах 2001, 2006, 2015 гг., но и о тотальных ограничениях поставок товаров в ПМР в период пандемии весной 2020 года.
Напомним молдавским политикам с короткой памятью о том, что мировой опыт применения подобных методов экономического терроризма, как правило, приводит к весьма серьезным негативным последствиям для агрессора.
Вместо мирного цивилизованного взаимодействия, ориентированного на защиту прав и интересов людей, особенно в текущих сложнейших глобальных и региональных обстоятельствах, руководство Молдовы преднамеренно разрушает торгово-экономические взаимосвязи между нашими республиками, нанося ущерб не только собственной экономике, но и сотням торговых партнёров Приднестровья по всему миру.
Не стоит недооценивать международных представителей, понимающих деструктивный характер действий Кишинева, – никакие оправдания не смогут прикрыть политически ангажированное давление на приднестровский бизнес лживой лицемерной заботой о его благосостоянии.
Озвученный сегодня правительством РМ публичный акт саморазоблачения свидетельствует о преднамеренном выборе тактики экономической войны против Приднестровья. В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами призываем всех международных участников процесса урегулирования, включая Действующее Председательство ОБСЕ, консолидировать усилия по скорейшей нормализации ситуации и недопущению создания еще одного очага напряженности, вызванного экономической блокадой со стороны Молдовы" - сообщает пресс-служба МИД ПМР Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ оценить ущерб Приднестровья от блокадных мер Молдовы
Виталий Игнатьев предупредил, что методы Кишинёва ведут к росту напряжённости и к эскалации конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча министра иностранных дел Виталия Игнатьева с главой Миссии ОБСЕ Клаусом Нойкирхом, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Основное внимание уделили ситуации, связанной с блокированием Республикой Молдова поставок жизненно важных товаров в Приднестровье. Прежде всего речь шла о медикаментах, об удобрениях и о продуктах питания. Виталий Игнатьев дал негативную оценку сегодняшнему заявлению правительства Молдовы как самоизобличающего использование блокадного инструментария в целях политического давления на Приднестровье.
«Министр предупредил о том, что такие шаги ведут к росту напряженности и эскалации конфликта. Он призвал посредников в лице ОБСЕ организовать мониторинг с целью подсчёта ущерба для приднестровских предприятий, бюджета, экономики от блокадных мер РМ, в том числе оценить существующий дефицит, рост цен и имеющиеся запасы жизненно важных товаров», - сообщили в пресс-службе МИД ПМР.
Дипломаты сошлись во мнении о необходимости положительных шагов по части торгово-экономического взаимодействия. Ранее Приднестровьем неоднократно предлагалось применение особого подхода на временной основе для импорта товаров через молдавские пункты пропуска.
По мнению Виталия Игнатьева, складывающаяся критическая ситуация требует внимания посредников, в том числе Действующего председательства ОБСЕ. Собеседники условились поддерживать контакты по всему спектру вопросов переговорной повестки, прежде всего в устойчивом режиме обмениваться сведениями по импорту товаров.