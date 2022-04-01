Dnestr.TV

 
0

Режим ЧП в Молдове продлен еще на два месяца

Режим ЧП в Молдове продлен еще на два месяца

Парламент Молдовы одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней. «За» инициативу проголосовали депутаты от фракции «Действие и солидарность» (PAS).

Таким образом, чрезвычайное положение в Молдове продлевается на 60 дней, начиная с 25 апреля. Проект решения о продлении режима ЧП представила в парламенте премьер-министр Наталья Гаврилица. Решение о продлении ЧП было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.(КЧС)

КЧС приняли решение о выделении 955,5 тыс. леев из Государственного интервенционного фонда территориальным структурам социальной помощи, непосредственно вовлеченным в процесс управления потоками миграции и беженцев, сообщает noi.md

Финансовые средства будут направлены на компенсацию за работу, выполняемую в условиях повышенного риска для здоровья.

Еще 30,3 тыс. леев будет выделено органам местного публичного управления I уровня, а 4350,5 тыс. леев – органам местного публичного управления II уровня.

Из Интервенционного фонда 6349,7 тыс. леев будут переданы Министерству труда и социальной защиты для покрытия операционных расходов Центров временного размещения беженцев, созданных государственными учреждениями, подчиненными центральным органам публичной власти, государственными предприятиями, компаниями с государственным капиталом, некоммерческими организации и другими структурами.

Для покрытия операционных расходов Центров размещения, подведомственных Министерству труда и социальной защиты, будет выделено 218,2 тыс. леев.

Внесены некоторые уточнения относительно прекращения деятельности Центров размещения, что будет возможно по распоряжению Национального агентства социальной помощи, в случаях отсутствия бенефициаров в центре более 5 дней подряд или в случае, если центр будет работать при загрузке до 10% более 7 дней.

Семьи, получающие социальную помощь или помощь на холодный период года, которые приняли беженцев из Украины, продолжат получать поддержку от государства, без необходимости декларировать изменения в составе семьи, доходах и активах временно проживающих людей.
  • Сегодня, 09:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • Поступают новые сообщения о минировании
  • Литва включила Приднестровье в «список враждебных терри ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • Поступают новые сообщения о минировании
  • Литва включила Приднестровье в «список враждебных терри ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна