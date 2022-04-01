Парламент Молдовы одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней. «За» инициативу проголосовали депутаты от фракции «Действие и солидарность» (PAS).
Таким образом, чрезвычайное положение в Молдове продлевается на 60 дней, начиная с 25 апреля. Проект решения о продлении режима ЧП представила в парламенте премьер-министр Наталья Гаврилица. Решение о продлении ЧП было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.(КЧС)
КЧС приняли решение о выделении 955,5 тыс. леев из Государственного интервенционного фонда территориальным структурам социальной помощи, непосредственно вовлеченным в процесс управления потоками миграции и беженцев, сообщает noi.md
Финансовые средства будут направлены на компенсацию за работу, выполняемую в условиях повышенного риска для здоровья.
Еще 30,3 тыс. леев будет выделено органам местного публичного управления I уровня, а 4350,5 тыс. леев – органам местного публичного управления II уровня.
Из Интервенционного фонда 6349,7 тыс. леев будут переданы Министерству труда и социальной защиты для покрытия операционных расходов Центров временного размещения беженцев, созданных государственными учреждениями, подчиненными центральным органам публичной власти, государственными предприятиями, компаниями с государственным капиталом, некоммерческими организации и другими структурами.
Для покрытия операционных расходов Центров размещения, подведомственных Министерству труда и социальной защиты, будет выделено 218,2 тыс. леев.
Внесены некоторые уточнения относительно прекращения деятельности Центров размещения, что будет возможно по распоряжению Национального агентства социальной помощи, в случаях отсутствия бенефициаров в центре более 5 дней подряд или в случае, если центр будет работать при загрузке до 10% более 7 дней.
Семьи, получающие социальную помощь или помощь на холодный период года, которые приняли беженцев из Украины, продолжат получать поддержку от государства, без необходимости декларировать изменения в составе семьи, доходах и активах временно проживающих людей.