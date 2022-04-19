Российская армия во время начавшейся на этой неделе второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым, сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, передаёт 22 апреля interfax.ru
"С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", - сказал Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области в пятницу.
Контроль российской армии над югом Украины также даст возможность получить выход к Приднестровью, заявили в командовании ЦВО.
"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - цитирует Миннекаева interfax.ru.
О начале следующей фазы спецоперации 19 апреля объявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как заявляли в Минобороны, основной задачей первого этапа было существенное снижение боевого потенциала соперника. В ведомстве отметили, что российские войска практически ликвидировали военно-воздушные и военно-морские силы.