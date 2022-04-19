Dnestr.TV

 
0

Интерфакс: Военные РФ заявили о планах обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью

Интерфакс: Военные РФ заявили о планах обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью

Российская армия во время начавшейся на этой неделе второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым, сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, передаёт 22 апреля interfax.ru

"С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", - сказал Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области в пятницу.

Контроль российской армии над югом Украины также даст возможность получить выход к Приднестровью, заявили в командовании ЦВО.

"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - цитирует Миннекаева interfax.ru.

О начале следующей фазы спецоперации 19 апреля объявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как заявляли в Минобороны, основной задачей первого этапа было существенное снижение боевого потенциала соперника. В ведомстве отметили, что российские войска практически ликвидировали военно-воздушные и военно-морские силы.

  • Сегодня, 11:28
  • DTV
  • Просмотров: 22
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • Поступают новые сообщения о минировании
  • Литва включила Приднестровье в «список враждебных терри ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • Поступают новые сообщения о минировании
  • Литва включила Приднестровье в «список враждебных терри ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна