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Публично вручили "тайну" для граждан

Публично вручили "тайну" для граждан

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица передала послу Евросоюза в Кишиневе Янису Мажейксу первую часть анкеты для вступления в ЕС, пообещав представить вторую до середины мая. Текст первой анкеты, равно как и ответы на нее остались тайной для граждан страны. Власти пока не обнародовали документы.

"Мы сделали еще один важный шаг для того, чтобы построить Европу здесь, у нас дома. Мы работали не покладая рук, чтобы за 10 дней заполнить этот документ. Также будем работать и дальше, чтобы продолжить путь интеграции в европейскую семью", - цитирует interfax.ru Наталью Гаврилица, выступившую в ходе торжественной церемонии в администрации президента.

Президент Молдовы Майя Санду в свою очередь выразила удовлетворение быстротой, с которой правительство справилось с непростой задачей, представив в Евросоюз "первую часть подробной фотографии ситуации в Молдавии для оценки ее готовности интеграции в ЕС".

"Это очень важный проект, это судьбоносный проект нашей страны – европейская интеграция (...) Евросоюз – это для нас означает мир, демократия, процветание. Молдавия – маленькая и уязвимая страна. Я уверена, что в европейской семье мы будем гораздо более защищенными, уверенными в завтрашнем дне", - сказала глава государства.

Мажейкс поздравил власти республики с тем, что они смогли быстро оформить ответы и "ускорить процесс интеграции Молдавии в ЕС".

"Мы ждем заполненную анкету и на вторую часть вопросов, которые более подробно касаются ситуации в стране в целом. Это необходимо сделать, чтобы дать возможность Европейской комиссии оценить степень готовности Молдавии к интеграции в ЕС, в соответствии с заявкой, которая была передана в Брюссель", - подчеркнул Мажейкс.

Молдова получила анкету Европейской комиссии 11 апреля. Она включает 369 вопросов. Молдавия подала заявление о членстве в Евросоюз 3 марта, вслед за Украиной и Грузией.
  • Сегодня, 11:58
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