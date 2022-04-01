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Сайты министерств и ведомств ПМР подверглись массированной DDоS-атаке

Сайты министерств и ведомств ПМР подверглись массированной DDоS-атаке

С утра 22 апреля официальный сайт Верховного Совета ПМР подвергся массированной DDоS-атаке. Такая же ситуация у многих министерств и ведомств, сообщает novostipmr.com ссылаясь на парламентскую пресс-службу.

География массированного агрессивного воздействия на серверы – практически все страны мира: Украина, США, Австралия, Франция, Германия, Польша, ЮАР, Индия и другие. Специалисты работают над восстановлением доступа к электронным ресурсам.

«В целях устранения возникших проблем и обеспечения прав граждан на доступ к информации о деятельности госорганов введено временное ограничение на доступ к ряду сайтов госорганов из-за пределов Приднестровской Молдавской Республики. Общий доступ будет полностью восстановлен по мере решения проблемы», - отмечают в Минцифры.

Управление по информации и взаимодействию со СМИ Верховного Совета ПМР информирует о том, что в интернете появился зарегистрированный на территории США фейковый сайт Верховного Совета ПМР, который выглядит аналогично официальному ресурсу парламента Приднестровья.

«Пресс-служба ВС ПМР официально заявляет, что Аппарат Верховного Совета, руководство и депутаты Верховного Совета ПМР не имеют отношения к информации, опубликованной на сайте-клоне ВС ПМР, и не несут ответственности за ее содержание. Вся достоверная информация о деятельности Верховного Совета ПМР, о работе депутатского корпуса размещена на официальном сайте ВС ПМР: http://www.vspmr.org», - говорится в сообщении.

Ранее «Новости Приднестровья» сообщали о появлении в интернете фейковых сайтов Президента ПМР, Правительства, МИДа и Минобороны.

Граждан призывают быть бдительными и не доверять материалам, размещённым на сайтах-клонах. Ссылки на официальные сайты приднестровских министерств и ведомств можно найти здесь.
  • Сегодня, 12:57
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