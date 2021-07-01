Специалисты Польского института международных отношений (PISM) констатировали, что ситуация на Украине негативно сказывается на продовольственной безопасности развивающихся стран. В своём отчёте аналитики призывают препятствовать дальнейшему взлёту цен на сельхозпродукцию, в том числе за счёт возможного содействия экспорту продовольствия и удобрений из России. С документом ознакомился RT.
«Западным странам, стремящимся изолировать Россию на международном уровне, не следует создавать впечатление, будто они хотят достичь своих политических целей за счёт жителей развивающихся стран», — отмечается в бюллетене PISM.
В документе говорится, что ограничение экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины, а также рост стоимости энергоресурсов и удобрений привели к повышению мировых цен на продовольствие.
«Россия является более важным поставщиком основной сельскохозяйственной продукции для большинства стран (за исключением Китая, Индии, Индонезии и Туниса), а также крупнейшим в мире производителем и экспортёром химических удобрений. Снижение их доступности в развивающихся странах приведёт к сокращению сельскохозяйственного производства в ближайшие месяцы, а может быть, и годы», — поясняют аналитики.
Авторы документа призывают членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая страны ЕС и США, рассмотреть вариант ограничения рестрикций в отношении России, пишет russian.rt.com
«Возможно, необходимо будет даже содействовать (путём ограничения санкций) экспорту продовольствия и удобрений из России», — предполагают в Польском институте международных отношений.
Какбэ, "кусать хоцца"…
"Поляки могут считать, что Россия "является более важным поставщиком основной сельскохозяйственной продукции для большинства стран (за исключением Китая, Индии, Индонезии и Туниса)", но реальность такова, что Китай снял ВСЕ ограничения на импорт продовольствия из России в Китай в этом году. Ожидая 20-и % дефицит продовольствия производимого у себя, как последствие наводнений лета прошлого года. А дефицит в 20% при населении в 1,4 млрд/человек- это неслабая цифра в сотнях тысяч тонн", - пишет пользователь aftershock.news
"С турками и арабами у российских производителей давние, долгие и объёмные контракты, турки являются самым мощным ближневосточным хабом российской муки, Египет- зерновых не только для себя, но и для других стран региона, саудовцы планируют у себя возведение крупнейшего продовольственного хаба российских продуктов для торговли в странах "чёрной" Африки.
КСА является крупнейшим импортёром российского ячменя (3 млн/т- 50% всего российского экспорта ячменя, остальные 50% идут в другие государства Ближнего Востока и Северной Африки- Марокко, Тунис, Бахрейн и т.д.), наращивает поставки от пшеницы до говядины и баранины из России.
Главными импортерами российского зерна в регионах Северной Африки/Ближнего Востока стали Турция (01-07.2021 г.-3,9 млн/т), Египет (2,6 млн/т), Саудовская Аравия (817 тыс/т).
Зернобобовые культуры, за этот же период, больше всего закупили Пакистан (84,6 тыс/т), Турция (66,2 тыс/т), Италия (43 тыс/т). Экспорт ржи из России за те же семь месяцев 2021 г. вырос в 11 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. и достиг 90 тыс/т., поставки риса-выросли в пять раз.
И Путин пообещал арабо-африканским партнёрам, что в любом случае, продовольственные контракты этого года будут выполнены до грамма. Несмотря ни на что.
Европейцы, покупайте американские и канадские удобрения: в них до черта граммов свободы, демократии и пр. либеральных "плюшек". Дорого? Так и "демократия стоит дорого"- как сказал лидер "светоча" всего "демократического мира и правильной стороны истории", дедушка Джо.
И вообще, "торг, здесь, не уместен!".
Нам себе оставить надо, в конце концов. И партнёрам по ЕВРАЗЭС тоже." - резюмирует пользователь aftershock.news