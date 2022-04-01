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Посольство Украины в США открывает программу для беженцев

Посольство Украины в США открывает программу для беженцев

В США начинает действовать упрощенная программа для приема украинских беженцев, о которой 21 апреля заявил президент Джозеф Байден. Программа называется "Объединяемся для Украины", сообщает Посольство Украины в США.

Речь идет о предоставлении убежища для 100 тысяч граждан Украины.

Чтобы получить право на пребывание в США по упрощенной программе, украинцам необходимо подтвердить нахождение на территории Украины до 11 февраля 2022 года; иметь спонсора в Соединенных Штатах; пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения; пройти необходимые биометрические, биографические и проверки безопасности

Программа дает право на въезд в США сроком до 2 лет с правом на поиск работы и трудоустройство, сообщает ведомство.

Сообщается также, что с 25 апреля граждан Украины не будут пропускать через сухопутную границу США без действующей визы, без предварительного разрешения на въезд в Соединенные Штаты через программу "Объединяемся для Украины".

Спонсоров для беженцев начнут отбирать с 25 апреля.
  • Сегодня, 14:58
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