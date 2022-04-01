В период с 15 по 21 апреля на территории республики зарегистрировано 223 заявления и сообщения о преступлениях. По 177 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (раскрыт), одно убийство (лица установлены), одно изнасилование (раскрыто), 37 краж (по горячим следам раскрыто 19 из них). Выявлено и задокументировано восемь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по семи фактам), одно преступление в сфере экономики (лицо установлено), передает пресс-центр МВД ПМР.
Представителями ОВД разыскано 14 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1497 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 12 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено шесть таких водителей, Дубоссарского и Каменского районов – по два, г. Тирасполь и Рыбницкого района – по одному.
С 15 по 21 апреля на территории республики зарегистрировано семь пожаров. Погибших и раненых нет. Пять пожаров зарегистрировано на территории обслуживания г. Тирасполь (четыре – в столице, один – в с. Терновка), по одному – на территориях обслуживания городов Дубоссары и Рыбница. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 20 административных протоколов. mvdpmr.org