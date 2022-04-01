Посол России Олег Васнецов вызван в МИДЕИ второй раз за неделю после заявлений российского генерала о Приднестровье.
После заявлений российского генерала Рустама Миннекаева о том, что, контролируя юг Украины, российские войска получат "еще один выход в Приднестровье", Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) вызвало посла РФ в Республике Молдова Олега Васнецова уже во второй раз за неделю и выразило глубокую обеспокоенность заявлениями российского чиновника, передает replicamedia.md
В МИД Молдовы расценили заявления как «необоснованные и противоречащие позиции Российской Федерации в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны в международно-признанных границах», - отмечается в тексте сообщения.
В МИДЕИ напомнили также, что «Республика Молдова, согласно Конституции, является нейтральным государством».
"МИДЕИ расценивает эти заявления как необоснованные и противоречащие позиции Российской Федерации в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны в международно признанных границах. В то же время в ходе встречи было подтверждено, что Республика Молдова, согласно ее Конституции, является нейтральным государством, и выражена просьба о соблюдении этого принципа всеми международными субъектами, включая Российскую Федерацию", — говорится в сообщении МИДЕИ.
В пятницу 22 апреля исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом РФ Рустам Миннекаев сказал, что вторая фаза специальной военной операции России на Украине обеспечит наземный доступ в Крым и «еще один выход к Приднестровью, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».