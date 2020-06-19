Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Днестр в ближайшие несколько дней поднимется
С 22 по 25 апреля в связи с увеличением суточных сбросных расходов нижнего бьефа Новоднестровской ГЭС до 550 м3/с уровень воды в реке Днестр повысится.
На 0,9-1,5 м он увеличится у Дубоссарского водохранилища, ниже Дубоссарского водохранилища – на 0,2-0,6 м. Вода пройдет в пределах русла, сообщает Республиканский гидрометцентр.
Уровень воды в реке Днестр будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ.
novostipmr.com
- Сегодня, 06:06
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.