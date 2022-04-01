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Оперу Чайковского исключили из программы фестиваля в Швейцарии из-за событий на Украине

Оперу Чайковского исключили из программы фестиваля в Швейцарии из-за событий на Украине

Музыкальный фестиваль, проводимый ежегодно на открытом воздухе в Санкт-Галлене, исключил из программы 2022 года оперу "Орлеанская дева" Петра Чайковского (1840-1893), мотивировав решение событиями на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию. Как сообщили в четверг организаторы фестиваля на своем сайте, этот шаг не является "бойкотом русской культуры", а обусловлен нынешней "деликатной ситуацией", пишет ТАСС.

"Продолжающиеся военные события заставили театр Санкт-Галлена пересмотреть программу 17-го фестиваля (St.Gallen Festspiele)", где первоначально значилась опера "Орлеанская дева", отметили организаторы. "Даже если тема этого произведения является полностью французской, в настоящее время безответственно исполнять русскую музыку, основанную на военных действиях, на открытом воздухе посреди города", - говорится в сообщении. "Это решение не является всеобщим бойкотом русской культуры, однако оно учитывает особо деликатную ситуацию, касающуюся показа оперы под открытым небом", - пояснили организаторы.

Вместо "Орлеанской девы" Чайковского зрители увидят в Санкт-Галлене оперу "Жанна д'Арк" итальянского композитора Джузеппе Верди, что позволит "придерживаться темы фестивальной оперы этого года", отметили организаторы.

Фестиваль пройдет с 24 июня по 8 июля.

  • Сегодня, 06:08
  • DTV
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