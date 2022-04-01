Госавтоинспекция Приднестровья напоминает об обязательной процедуре прохождения государственного технического осмотра для мопедов.
Процедура прохождения ТО проводится в упрощённом порядке.
Владельцы транспортных средств обязаны предоставить мопед, зарегистрированный в МРЭО ГАИ, и следующий перечень документов:
– водительское удостоверение;
– свидетельство о регистрации транспортного средства;
– действующий страховой полис ОСАГО;
– квитанции об оплате установленных законодательством сборов.
Водителю выдаётся диагностическая карта и талон о прохождении ТО.
Зачастую данный вид транспорта эксплуатируются в весенне-летний период. А потому госавтоинспекторы призывают владельцев мопедов позаботиться о безопасности в процессе дорожного движения, передает пресс-центр МВД ПМР.