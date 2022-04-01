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В Молдове приняли законопроект о реформировании программы социальной помощи

В Молдове приняли законопроект о реформировании программы социальной помощи

Парламент РМ голосами правящего большинства ПДС принял в окончательном чтении законопроект о реформировании программы социальной помощи, автором которого является председатель Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун. По словам автора, инициатива направлена на стимулирование найма трудоспособных получателей социальной помощи путем постепенного уменьшения размера помощи и ограничения продолжительности их пребывания в этой программе.

С вступлением в силу данного законопроекта полный объем положенной помощи по безработице трудоспособные граждане смогут получать только в течение шести месяцев. По окончании этого срока социальная помощь для трудоспособных сократится на 20%, а через девять месяцев – на 40%. Если в течение года человек не смог устроиться на работу или не работал разнорабочим в сельском хозяйстве хотя бы 40-60 дней, он теряет право на социальную помощь, за исключением случаев, когда в семье есть люди с ограниченными возможностями, передает bloknot-moldova.ru.

При этом предусмотрено включение разнорабочих и поощрение их к законной деятельности путем предоставления права на получение социальной помощи работникам сельского хозяйства. Доходы от этой деятельности не будут вычтены из суммы социальной помощи.

Законопроект также предусматривает удвоение количества семей с детьми, включенных в программу, путем увеличения минимального гарантированного ежемесячного дохода для каждого ребенка и лимита на право получения доходов для работников с детьми. В частности, право на социальную помощь, в том числе в холодное время года, получат малообеспеченные семьи с детьми в возрасте до семи лет (было три года). Величина минимального гарантированного дохода будет ежегодно устанавливаться правительством с привязкой к прожиточному минимуму на текущий год (с 1 апреля 2022 составляет 1363 леев). Минимальный гарантированный ежемесячный доход для детей будет установлен отдельно от дохода для взрослых.

bloknot-moldova.ru
  • Сегодня, 06:21
  • DTV
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