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Готовимся к празднику: рекомендации милиции

Готовимся к празднику: рекомендации милиции

В праздник Великой Пасхи милиция будет нести службу в усиленном режиме. Охранять не только храмы и церкви, но и места массового отдыха граждан. Также конные и пешие патрули будут курсировать вдоль берега Днестра.

Правоохранители призывают не испытывать удачу, желая окунуться в реку, и напоминают, что пляжный сезон ещё не открыт, а значит, не обследовано дно водоёмов, нет спасателей на пляжных вышках.

Особое внимание стоит уделить детям, с которыми отправитесь на прогулку. Перед выходом из дома сфотографируйте ребёнка на телефон в той одежде, в которой он будет с вами. Не выпускайте его из вида. Если он потерялся, немедленно попросите помощи у ближайшего к вам сотрудника МВД, покажите фотографию.

Также вы можете обратиться в милицию не только по номеру телефона 102, но и написав на «Вайбер» УВД г. Тирасполь +373533-935-01, «Телеграм» +373779-97-196.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 06:26
  • DTV
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