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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.

Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней.

Перед схождением огня патриарх Иерусалимский Феофил вместе с представителями Святогробского братства, монашествующими Иерусалимской православной церкви, три раза обошел крестным ходом с пасхальными песнопениями Кувуклию, после чего вместе с представителем Армянской апостольской церкви вошел внутрь и начал молиться в Кувуклии.

Людей в храме Гроба Господня было достаточно много, однако из-за ограничительных мер он был заполнен не полностью.


  • Сегодня, 17:54
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