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В Британии начнут продавать по две бутылки растительного масла в одни руки

В Британии начнут продавать по две бутылки растительного масла в одни руки

Супермаркеты в Великобритании ограничили продажу растительного масла до двух бутылок в одни руки. Такие правила ввели в торговых сетях Waitrose и Morrisons. В супермаркетах Tesco разрешили продавать три бутылки масла одному покупателю. В некоторых магазинах ввели ограничения на продажу даже оливкового и рапсового масла, пишет gazeta.ru ссылаясь на Bloomberg.

Меру ввели из-за проблем с цепочкой поставок на фоне проведения специальной операции России на Украине. Дело в том, что большая часть подсолнечного масла в Великобритании поступает именно с Украины. Сейчас продавцы ищут ему замену.

Сотрудник Британского розничного консорциума Том Холдер назвал меру временной, «чтобы обеспечить доступность для всех».

В конце марта Немецкая ассоциация фермеров спрогнозировала «беспрецедентный скачок» цен на продукты. В документе, с которым ознакомился немецкий журнал Spiegel, говорилось, что сельское хозяйство в Германии и вся цепочка производства продуктов столкнулись с огромным ростом затрат, «особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики».
gazeta.ru
  • Сегодня, 18:05
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