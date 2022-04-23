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Bloomberg узнал о планах США ввести санкции против Абрамовича

Bloomberg узнал о планах США ввести санкции против Абрамовича

В США сочли неэффективным посредничество Абрамовича в переговорах Москвы и Киева и вернулись к обсуждению санкций против него, пишет Bloomberg. Ранее Минфин США отложил санкции против бизнесмена по просьбе Зеленского, отмечала WSJ

В США высокопоставленные чиновники вновь настаивают на введении санкций против миллиардера Романа Абрамовича, после того как его недавняя поездка в Киев для возобновления переговоров не привела к существенным результатам, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

Во время последней поездки в Киев Абрамович не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо этого разговаривал с главой его администрации Андреем Ермаком, сообщили агентству три человека, которые обладают информацией о ходе встречи, передает rbc.ru.

По данным Bloomberg, на этом фоне высокопоставленные чиновники Белого дома начали настаивать на введении санкций, которые были разработаны несколько недель назад.

В середине апреля американский журнал Fortune со ссылкой на осведомленные источники писал, что Абрамович посетил Киев, чтобы обсудить возможность возобновления российско-украинских переговоров, которые зашли в тупик.

Тем не менее представитель бизнесмена тогда опроверг эти данные. «Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно», — сказал он РБК.

rbc.ru
  • Сегодня, 18:10
  • DTV
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