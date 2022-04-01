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На дороге Тирасполь – Каменка произошло смертельное ДТП
В субботу, 23 апреля, около восьми часов вечера, на автодороге Тирасполь – Каменка, вблизи г. Дубоссары, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
26-летний водитель автомобиля Mercedes не уступил дорогу Nissan X-Trail, который ехал по главной, передает пресс-центр МВД ПМР.
В результате аварии пострадали 4 человека. Пассажир, сидевший на переднем сидении Mercedes, скончался.
На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП уточняются.
mvdpmr.org
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- DTV
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