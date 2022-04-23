Dnestr.TV

 
0

Турция закрыла для российских военных и гражданских самолетов путь в Сирию

Турция закрыла для российских военных и гражданских самолетов путь в Сирию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что принято решение закрыть воздушное пространство страны для российских военных и гражданских самолетов, которые направляются в Сирию.

"Разрешение на полеты закончилось в апреле", - отметил Чавушоглу.

Он добавил, что Турция ранее давала разрешение на три месяца, сообщает mk.ru.

По словам Чавушоглу, этот вопрос обсуждали президенты двух стран Реджеп Тайп Эрдоган и Владимир Путин.

"То есть мы ведем процесс через диалог и по Конвенции Монтрё, и по другим вопросам", - сказал он.

При этом Министерство национальной обороны Турции заявило, что начата масштабная операция после того, как накануне на севере Сирии был атакован блокпост полиции в зоне операции «Щит Евфрата» из противотанкового оружия, в результате чего погиб полицейский спецназа Айтач Алтунорс. Кроме этого был открыт огонь и по территории некоторых баз ВВС.

Одновременно с нападением, в результате которого погиб , члены террористической организации также открыли огонь по территории некоторых баз ВВС.
  • Сегодня, 05:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • Поступают новые сообщения о минировании
  • Литва включила Приднестровье в «список враждебных терри ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • Поступают новые сообщения о минировании
  • Литва включила Приднестровье в «список враждебных терри ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна