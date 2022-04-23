Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что принято решение закрыть воздушное пространство страны для российских военных и гражданских самолетов, которые направляются в Сирию.
"Разрешение на полеты закончилось в апреле", - отметил Чавушоглу.
Он добавил, что Турция ранее давала разрешение на три месяца, сообщает mk.ru.
По словам Чавушоглу, этот вопрос обсуждали президенты двух стран Реджеп Тайп Эрдоган и Владимир Путин.
"То есть мы ведем процесс через диалог и по Конвенции Монтрё, и по другим вопросам", - сказал он.
При этом Министерство национальной обороны Турции заявило, что начата масштабная операция после того, как накануне на севере Сирии был атакован блокпост полиции в зоне операции «Щит Евфрата» из противотанкового оружия, в результате чего погиб полицейский спецназа Айтач Алтунорс. Кроме этого был открыт огонь и по территории некоторых баз ВВС.
Одновременно с нападением, в результате которого погиб , члены террористической организации также открыли огонь по территории некоторых баз ВВС.