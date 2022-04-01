Новая комиссия призвана активизировать процесс европейской интеграции Молдовы.
В Молдове создана Национальная комиссия по европейской интеграции, соответствующий указ подписала президент страны Майя Санду.
Согласно указу, в задачи комиссии войдет «координация усилий по подготовке к достижению национальной цели европейской интеграции, в том числе реализация реформ, проводимых Молдовой посредством взятых перед Европейским союзом обязательств», пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
Возглавит Национальную комиссию по европейской интеграции президент Майя Санду.
В состав комиссии вошли: премьер-министр Наталья Гаврилица, председатель парламента Игорь Гросу, вице-председатель парламента Михаил Попшой, депутаты Думитру Алайба, Адриан Бэлуцел, Владимир Боля, Лилиан Карп, Дойна Герман, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дан Перчун, Олеся Стамате, вице-премьеры Николае Попеску, Олег Серебрян и Андрей Спыну, министры Думитру Будянский, Серджиу Гайбу, Серджиу Литвиненко и Анна Ревенко.
Кроме того, членами комиссии являются генеральный секретарь Аппарата президента Республики Молдова Кристина Герасимов, советник президента в области обороны и национальной безопасности Дорин Речан, генеральный секретарь правительства Думитру Удря и координатор Национальной платформы Форума гражданского общества «Восточного партнерства» Адриан Лупушор.