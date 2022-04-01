В Молдове десятки тысяч водителей получили уведомления о штрафах за такие нарушения, как непристегнутый ремень безопасности или разговор по телефону во время вождения. Их зафиксировали новые камеры видеонаблюдения, установленные в феврале.
В полиции отмечают, что данные устройства позволяют получить изображения высокой четкости. Настолько, что сомнений в совершении нарушения не остается, пишет bloknot-moldova.ru.
По данным полиции, с начала года, благодаря автоматизированной системе мониторинга дорожного движения, было выявлено и подтверждено больше 103 тысяч нарушений ПДД. Примерно в 44 тысячах случаев речь шла о непристегнутом ремне безопасности, и около 8,5 тыс. заключались в разговорах по телефону за рулем.
Камеры видеонаблюдения фиксируют нарушения ПДД в 69 местах. 27 камер были установлены в феврале, они могут определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности и разговаривает ли он по телефону, будучи за рулем. 22 из них установили на национальных дорогах, другие 5 - в Кишиневе.
Фотографии и видео, снятые новыми камерами наблюдения, имеют разрешение 4K, изображение получается очень детальным.
- Достаточно хорошо видно, пристегнут человек ремнем или нет. Более того, он заметен, даже если человек одет в темную одежду или того же цвета, что и ремень. Камеры дают настолько четкую картинку, что порой даже можно увидеть модель телефона, - сказал Игорь Посту. Его цитирует Publika.
Впрочем, система порой ошибочно фиксирует нарушения. Это происходит примерно в 30% случаев. Их в общей статистике выявленных нарушений не учитывают.
- Например, камера фиксирует человека с поднятой рукой или когда он притрагивается к голове. Система видит, что что-то происходит. Когда мы рассматриваем выявленные нарушения, мы обращаем внимание и на эти моменты, - сказал Игорь Посту.
За непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону во время вождения, Кодексом о правонарушениях предусмотрен штраф в размере до 600 леев с начислением трех штрафных пунктов. bloknot-moldova.ru