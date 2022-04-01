Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, согласно предварительным данным, побеждает во втором туре выборов главы государства.
Как сообщил в воскресенье телеканал BFM, он получил 57,6% голосов избирателей, сообщает ТАСС.
Его соперница кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен завоевала 42,4% голосов. Ожидается, что уже в ближайшее время оба политика сделают заявления по итогам голосования.
Макрон находится на посту президента с 2017 года, когда впервые одержал победу над Ле Пен. После Жака Ширака он первый президент Франции, которому удалось переизбраться на второй срок.
В свои 44 года Макрон также остается самым молодым президентом в истории Пятой республики, созданной более полувека назад генералом Шарлем де Голлем. На пути к вершинам власти он, однако, уже успел совершить успешную карьеру и в частном бизнесе, и на государственной службе. В 2016 году он основал собственное политическое движение "На марше", а спустя год привел его к победе.
В настоящий момент сотни сторонников Макрона ожидают его на Марсовом поле, где должен состояться большой митинг. В настоящее время президент находится в Елисейском дворце.
Ле Пен признала поражение во втором туре выборов президента Франции
Кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение во втором туре выборов президента Франции. При этом она призвала поддержать ее партию на парламентских выборах летом.
Ле Пен назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре президентских выборов, котороые были обнародованы после закрытия избирательных участков во Франции.
"Этот результат стал для нас блестящей победой, - сказала она в ходе митинга с избирателями, который транслировали французские телеканалы. - Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой".
Ле Пен позвонила действующему президенту страны Эмманюэлю Макрону, чтобы признать его победу, сообщил телеканал BFM.
Главы Еврокомиссии и Евросовета поздравили Макрона с победой на выборах
Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель поздравили в воскресенье Эмманюэля Макрона с победой на выборах президента страны.
"Дорогой Эмманюэль Макрон, поздравляю с переизбранием на пост президента республики. Надеюсь на продолжение нашего отличного сотрудничества. Вместе мы будем продвигать Францию и Европу", - написала в Twitter фон дер Ляйен.
"Мои горячие поздравления, дорогой Эмманюэль Макрон. В эти неспокойные времена нам нужны сплоченная Европа и Франция, полностью приверженная более суверенному и стратегическому Евросоюзу. Мы можем рассчитывать на Францию еще пять лет", - отметил в свою очередь Мишель. tass.ru