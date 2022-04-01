В марте в результате проверок в румынских торговых сетях были обнаружены некоторые упущения со стороны молдавских производителей в информации для потребителей, из-за которых их вина начали снимать с магазинных полок. На контрэтикетках абсолютно всей алкогольной продукции из РМ, согласно молдавскому законодательству, было написано «Fabricat în Moldova». Однако в Румынии зарегистрировано географическое указание для вин с IG Dealurile Moldovei, которое защищено на территории Евросоюза.
Кроме того, это вводит в заблуждение потребителей в Румынии, т.к. они могут воспринять «Молдову» не как страну происхождения, а как регион для вин с IG в своей стране. Благодаря тому, что Национальное бюро винограда и вина вышло напрямую на управление в минсельхозе соседней страны, которое проводило этот контроль, процесс был остановлен. И позже на уровне минсельхозов двух стран была достигнута определенная договоренность. Со стороны РМ было отправлено письмо в Еврокомиссию, чтобы разрешили реализовать товарные остатки с такой маркировкой, пишет point.md ссылаясь на logos.press.md.
В итоге румынские власти устно предоставили Молдове отсрочку на шесть месяцев для приведения своих контрэтикеток в соответствие с румынским законодательством. В течение этого времени даже разрешается ввозить продукцию со «старыми» контрэтикетками. В связи с этим 31 марта парламент РМ принял изменения в законах «О винограде и вине» и «О производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции» о том, чтобы в обязательной информации об алкогольной продукции, произведенной в РМ, содержалась отметка «Fabricat în Republica Moldova» или «Produs în Republica Moldova».
Но это еще не все, на что обратили внимание в румынском сетевом ритейле. Некоторые производители для своих вин, которые не относятся к категории вин с IGP, пишут на контрэтикетках, что виноград выращен, например, в регионе Codru (а надо «в центральной зоне») или Valul lui Traian (в «южной зоне»). А эти географические индикаторы тоже зарегистрированы на уровне ЕС и на них распространяется защита.
Кстати, и в Молдове тоже, почему-то на это контролирующие органы не обращают внимание. Но, прежде, чем попасть на рынок, вина проходят сертификацию. Почему там это не останавливают? Раньше все этикетки/ контрэтикетки проходили утверждение на художественно-техническом совете. Производители считали это препятствием для бизнеса. В 2013 г. его упразднили. И появилось очень много проблем по этикетировке. На этой неделе одно предприятие сообщило, что его вина все же снимают с полок магазинов в Румынии. Однако стикеры клеить нельзя, т.е. вина надо забрать из ритейла, собрать их в одном месте, снять старую контрэтикетку и наклеить новую.
Но есть и хорошая новость из Румынии – молдавские вина начали отгружаться через порт Констанца, в том числе используя ISO-цистерны и флекситанки. Разумеется, это обходится намного дороже, чем было в Одессе. В одной компании сообщили, что стоимость отправки контейнера в США уже доходит до $13-14 тыс., и эта переплата ложится на её затраты.
Генеральный директор Radacini Wines Василе Лука отметил, что бутылированная продукция этой компании уже понемногу экспортируется через Констанцу и по Европе автомобильным транспортом, но по заблокированным в Одессе контейнерам никаких подвижек нет. Говорят, что нет механизма возврата груза. «Мы работаем по схеме, согласно которой транспорт оплачивает покупатель, но на нас это тоже влияет, потому что высокие расходы на логистику удорожают продукцию. А это не приводит к увеличению объема заказов. Некоторые партнеры, которые меньше знают про Молдову, думали, что наша страна напрямую вовлечена в военный конфликт. Многие запрашивают специальные страховки от возможного ущерба от войны, их тяжело найти. Цепочка проблем осталась», - полагает собеседник.
Компания Vinaria din Vale является крупнейшим поставщиком виноматериалов наливом в Белоруссию. «Раньше мы возили налив и своим транспортом, и арендовали, - говорит генеральный директор Владимир Давидеску. – Теперь с доставкой большие сложности. Поскольку маршрут в Белоруссию пролегает через страны ЕС, нет необходимых дозволов на проезд. В тех случаях, когда они есть, машины стоят в очень большой очереди на польско-белорусской границе.
Если раньше рейс выполнялся за четыре дня, то в настоящее время – за три недели. По этой причине водители не хотят ехать. Мы смогли отгрузить в Белоруссию только 20% от необходимого объема. Бутылированные вина пока не отправили на этот рынок, т.к. и машин нет, и слишком дорого, и водители не хотят. В Канаду экспортировали бутылированные вина контейнерами через Констанцу, эта услуга подорожала в два с половиной раза, по сравнению с портом Одесса. Эти расходы планируем поделить пополам с импортером». point.md