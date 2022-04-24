Dnestr.TV

 
0

Литва предложила Евросоюзу ввести санкции в отношении главы РПЦ

Литва предложила Евросоюзу ввести санкции в отношении главы РПЦ

Литва предложила остальным членам Евросоюза рассмотреть вопрос о включении в санкционный список россиян патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в связи с ситуацией на Украине. Отрывок из публикации, размещенной на портале 15min.lt, приводит РИА Новости.

"Да, есть такое предложение, пока только идут дискуссии насчет общего соглашения, у нас нет окончательных решений, получится ли это сделать", – сказал в интервью журналистам министр иностранных дел балтийской республики Габриелюс Ландсбергис.

По словам Ландсбергиса, некоторые деятели православной церкви в Литве выступают за разрыв контактов с Московским патриархатом.

"Без сомнения, если будет такое общественное решение — последовать примеру Украины или хотя бы частично последовать примеру Украины, когда все сообщество присоединилось к Константинопольской церкви, — оно будет приветствоваться и власти к нему прислушаются", — сказал министр.

В конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана так называемая Православная церковь Украины — в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Патриарх Варфоломей выдал ПЦУ томос об автокефалии, но фактически эта структура находится в подчинении у Константинополя, а большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

В РПЦ прокомментировали предложение ввести санкции против патриарха Кирилла

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в разговоре с РИА Новости назвал абсурдным предложение внести в санкционный список из-за украинских событий патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Назвать это предложение иначе как абсурдным не получается. Очень печально, что на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений становится дипломатическое ведомство", – сказал Легойда.

  • Сегодня, 10:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • Поступают новые сообщения о минировании
  • Литва включила Приднестровье в «список враждебных терри ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • Поступают новые сообщения о минировании
  • Литва включила Приднестровье в «список враждебных терри ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна