Литва предложила остальным членам Евросоюза рассмотреть вопрос о включении в санкционный список россиян патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в связи с ситуацией на Украине. Отрывок из публикации, размещенной на портале 15min.lt, приводит РИА Новости.
"Да, есть такое предложение, пока только идут дискуссии насчет общего соглашения, у нас нет окончательных решений, получится ли это сделать", – сказал в интервью журналистам министр иностранных дел балтийской республики Габриелюс Ландсбергис.
По словам Ландсбергиса, некоторые деятели православной церкви в Литве выступают за разрыв контактов с Московским патриархатом.
"Без сомнения, если будет такое общественное решение — последовать примеру Украины или хотя бы частично последовать примеру Украины, когда все сообщество присоединилось к Константинопольской церкви, — оно будет приветствоваться и власти к нему прислушаются", — сказал министр.
В конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана так называемая Православная церковь Украины — в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Патриарх Варфоломей выдал ПЦУ томос об автокефалии, но фактически эта структура находится в подчинении у Константинополя, а большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
В РПЦ прокомментировали предложение ввести санкции против патриарха Кирилла
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в разговоре с РИА Новости назвал абсурдным предложение внести в санкционный список из-за украинских событий патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Назвать это предложение иначе как абсурдным не получается. Очень печально, что на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений становится дипломатическое ведомство", – сказал Легойда.