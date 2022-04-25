Европейские импортеры увеличили заявки на поставки газа из России. Причиной тому стала безветренная погода, которая установилась в регионе.
По прогнозам, в конце апреля и начале мая Европу ждут по меньшей мере полторы недели штилевой погоды. Это приведет к снижению выработки электроэнергии и росту цен на газ, пишет mk.ru.
По данным компании «Оператор ГТС Украины», заявка на прокачку газа в Европу из России на 25 апреля составила 68,4 миллиона кубометров. Накануне «Газпром» забронировал мощности в размере 53 миллиона кубометров.
В течение прошлой недели — с 18 по 24 апреля — ветряные электростанции обеспечивали 17% выработки электроэнергии в Европе. Неделей ранее их вклад составлял 13%. При этом уже с вечера понедельника прогнозируется резкое снижение скорости ветра.