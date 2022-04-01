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В Молдове цена автостраховки может вырасти – новый закон принят в первом чтении

В Молдове цена автостраховки может вырасти – новый закон принят в первом чтении

Парламентарии проголосовали за введение в Молдове процедуры прямого урегулирования ущерба в случае ДТП.

Согласно новому закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств пострадавшие в ДТП теперь смогут обращаться за компенсацией не к страховщику виновного в происшествии, а в свою компанию. Таким образом, ОСАГО еще больше приблизится к концепции Европейского протокола. Соответственно лимиты ответственности страховщиков возрастут, что в свою очередь обострит конкурентную борьбу на данном рынке.

Молдова одной из первых на постсоветском пространстве ввела ОСАГО и вступила в систему международной ответственности «Зеленая карта». Однако быстрого продвижения к европейским стандартам в этом сегменте страхового бизнеса, который обеспечивает львиную долю поступлений, не происходит, сообщает bloknot-moldova.ru ссылаясь на logos.press.md. Страховой рынок Молдовы оказался не готов ни к либерализации тарифной политики, ни к введению иных стандартов ЕС в этой сфере. Только с 2020 г. страна перешла к практике упрощенного урегулирования ущерба при ДТП.

Теперь страховому рынку предстоит освоить механизм прямого урегулирования ущерба, который действует в 15 странах Европы. Власти республики решили перенять румынскую модель, в которой прямое урегулирование не является обязательным для страховщика и страхователя, а рассматривается в качестве дополнительной опции, выгодной обеим сторонам. Помимо удобства и ускорения выплат, страхователь в этом случае сможет рассчитывать на более справедливую оценку ущерба. Особенно это касается тех, у кого нет договора КАСКО.

Страховщики получат конкурентное преимущество в привлечении клиентов, а система взаиморасчетов между участниками рынка должна будет исходить из доверительных отношений между компаниями. В то же время приобретение автолюбителем дополнительной услуги по прямому урегулированию существенно отразится на цене страховки – она вырастет примерно на 30-40%.

Специалисты рынка отмечают неизбежный рост расходов на судебные разбирательства и выбивание долгов. И, поскольку предложенный законопроектом механизм предполагает, в отличие от европейской системы, альтернативный подход (пострадавший может обратиться как в свою компанию, так и в компанию виновника ДТП), то увеличивается риск мошеннических действий. Такой механизм покрытия убытков могут практиковать не все страховые компании - они вправе как принять заявление от клиента, так и отказать ему, или клиент может попытаться получить возмещение в обеих компаниях.

В новом законе также вводится понятие «множественного ОСАГО», когда в отношении транспортного средства действительными оказываются несколько договоров ОСАГО. Лимиты ответственности, покрываемые ОСАГО, увеличены с 1 млн леев до 100 тыс. евро при материальном ущербе, причиненном в результате одного и того же ДТП, независимо от количества пострадавших лиц.

При нанесении вреда здоровью и жизни пострадавших устанавливается лимит до 100 тыс. евро – для одного пострадавшего, или до 500 тыс. евро – независимо от количества пострадавших.

Кроме того, предусмотрены выплаты за моральный ущерб при ограничении возможностей или смерти пострадавшего лица в результате одного и того же транспортного происшествия – предел страхового возмещения устанавливается в размере 5 тыс. евро для одного пострадавшего лица или на уровне 10 тыс. евро, независимо от количества пострадавших лиц.

В случае смерти пострадавшего лица возмещается 100% морального ущерба.

На долю автострахования приходится более 70% от общего объема подписанных премий. Наибольший объем премий в 2021 г. пришлось на автогражданскую ответственность - 853,1 млн леев (+33,5%), из них внутреннее ОСАГО – 585,4 млн леев (+26,9%) и «Зеленая карта» – 267,7 млн леев (+50,5%), далее следует страхование КАСКО – 417,8 млн леев (+23,2%).

  • Сегодня, 10:55
  • DTV
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