Тираспольская бегунья Лилия Фиськович стала победительницей 19-го Краковского марафона.
Лилия Фисикович выиграла Международный марафон, который проходил в Кракове (Польша). Спортсменка из Тирасполя зафиксировала результат 2 часа, 40 минута и 35 секунд.
Она прибыла на финиш на 3 минуты раньше спортсменки из Кении Майо Наоми. На подиум поднялся и бегунья из Белоруссии Нина Савина. Результат Лилии является новым личным рекордом спортсменки и очень близок к нынешнему рекорду Молдовы в марафоне (2:31.00), достигнутому в 1991 году Татьяной Зуевой
Краковский марафон – один из самых престижных забегов на континенте. В этом году в соревновании участвовали около 5 тысяч легкоатлетов. Источник