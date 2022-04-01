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В Германии заступились за мультфильм «Маша и медведь»

В Германии заступились за мультфильм «Маша и медведь»

Российский мультсериал «Маша и Медведь» в Европе объявили пропагандистским, разглядев в Маше «символ Кремля». Немецкие журналисты заступились за героев мультфильма, назвав его мировым хитом.

В Британии один из политологов заявил, что если Маша – «агент Кремля», то медведя специально рисуют «милым и толерантным», чтобы западный зритель не так сильно ненавидел Россию. Согласны с такой позицией и прибалтийские СМИ.

Между тем, журналисты Германии встали на защиту российского мультфильма.

«Если все, что родом из России рассматривается на предмет пропаганды только потому, что оно родом из России, то вы до такой степени ничего не смыслите в пропаганде, что, в конечном итоге, угроза таковой перестает что-либо значить», – пишет Bild, передает «Комсомольская правда».

Этот мультфильм стал российским экспортным хитом во всем мире, он переведен на более чем 40 языков, напомнили западным читателям немецкие журналисты.

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» стал лидером в рейтинге детского мультимедийного контента Parrot Analytics.

Мультсериал «Маша и Медведь» набрал более 100 млрд просмотров на YouTube со всего мира, общее время просмотра мультсериала на платформе составляет более 1 млн лет.

Мультсериал «Маша и Медведь» выходит с января 2009 года. Шоу было переведено на 42 языка. В 2019 году мультсериал «Маша и Медведь» вышел на экранах одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире – Vue в Великобритании.
  • Сегодня, 11:43
  • DTV
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