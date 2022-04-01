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СИБ РМ созвал срочное заседание из-за взрывов в Тирасполе

СИБ РМ созвал срочное заседание из-за взрывов в Тирасполе

Сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) собрались на срочное заседание в связи со взрывами в Тирасполе в здании МГБ. Об этом телеканалу TV8 рассказал глава СИБ Александру Есауленко.

«Мы собираем информацию. Предварительно, речь идет о двух гранатометах, но мы все проверяем», — сказал Есауленко.

Напомним, 25 апреля в здании министерства госбезопасности, расположенном на перекрёстке улиц Манойлова и Карла Маркса в Тирасполе, произошло несколько взрывов.
  • Сегодня, 19:31
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