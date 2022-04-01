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Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд

Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд

Американский предприниматель Илон Маск и руководство соцсети Twitter достигли соглашения по продаже сервиса микроблогов генеральному директору Tesla и SpaceX за $44 млрд, сообщает CNN Business со ссылкой на заявление компании.

"Twitter обладает огромным потенциалом, и я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его", - заявил Маск, анонсируя сделку, пишет interfax.ru.

Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор со своей стороны написал в твиттере, что в компании тщательно оценили предложение Маска и считают принятое решение "лучшим движением вперед для акционеров Twitter".

Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена правлением Twitter, будет закрыта в этом году.

Маск сделал предложение о покупке Twitter 14 апреля, оценив компанию в $54,2 за акцию, или $43,39 млрд в целом. Тогда он заявил, что это предложение является "наилучшим и последним", и, по словам источников, подтвердил в разговоре с главой совета директоров компании Бретом Тэйлором, что не намерен повышать предложение.

Ожидалось, что Twitter отклонит предложение Маска, поскольку 15 апреля совет директоров компании согласовал дополнительную эмиссию акций в качестве защиты от поглощения, инициированного миллиардером.

Однако на прошлой неделе Маск, владеющий 9,2% акций Twitter, сообщил, что располагает $46,5 млрд для финансирования сделки и готов сделать предложение о прямом выкупе бумаг у акционеров. После этого позиция руководителей Twitter изменилась, и они согласились на переговоры с Маском.

Свое желание выкупить Twitter миллиардер объясняет стремлением сделать соцсеть "платформой для свободы слова" по всему миру.

Акции Twitter подорожали на 27% за последний месяц, на закрытие рынка в пятницу их стоимость составила $48,93.
interfax.ru
  • Сегодня, 08:30
  • DTV
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