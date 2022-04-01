Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в Румынии подтвержден случай неизвестного гепатита у ребенка. Согласно последним имеющимся данным, на сегодняшний день зарегистрировано не менее 169 случаев в 12 странах. По крайней мере, один ребенок умер, а 17 нуждались в пересадке печени. В Минздраве Румынии уточнили, что их пациентом является 5-летняя девочка, госпитализированная с 4 апреля, сообщает point.md ссылаясь на g4media.ro
"Случай, о котором сообщила Румыния, касается 5-летней девочки, госпитализированной в специализированную больницу 4 апреля. Активных вирусных инфекций не выявлено, маркеры аутоиммунных заболеваний отрицательные. Состояние ребенка стабильное, он получает симптоматическое лечение и до сих пор находится на стационарном лечении», — сообщили в румынском Минздраве.
Девочка не выезжала за границу и не имеет эпидемиологической связи с другими случаями, о которых сообщалось.
По последним данным ВОЗ, в 11 странах Европейского региона ВОЗ и в США зарегистрировано не менее 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения.
Случаи зарегистрированы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (114), Испании (13), Израиле (12), Соединенных Штатах Америки (9), Дании (6), Ирландии (5), Нидерландах ( 4), Италии (4), Норвегии (2), Франции (2), Румынии (1) и Бельгии (1). point.md