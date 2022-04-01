Президент ПМР провел совещание с главами государственных администраций городов и районов республики. Сегодня обсуждали не привычные для начала недели вопросы текущей жизнедеятельности и планы благоустройства населенных пунктов, а меры, которые должны быть приняты на местах в связи с установлением в стране «красного» уровня террористической опасности, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Вадим Красносельский проинформировал руководителей городов и районов о положении дел, рассказал о деталях произошедших на территории Приднестровья террористических атак, обозначил основные мероприятия, которые должны быть реализованы для обеспечения безопасности граждан (полный перечень защитных и профилактических мер будет прописан в Указе Президента ПМР).
На въезде в города республики будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт. Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы. Госадминистрациям поручено оказывать правоохранителям содействие.
Важно своевременно информировать о происходящем население, чтобы избежать паники и домыслов, нацелил участников совещания Президент. Глава государства призвал граждан с пониманием и ответственностью отнестись к введению с сегодняшнего дня особого режима, подчеркнув, что эта мера призвана обеспечить безопасность приднестровского народа. Пока «красный» уровень террористической опасности установлен на 15 дней.
Вадим Красносельский сообщил, что МГБ, МВД, Следственный комитет и Прокуратура ПМР расследуют произошедшие в республике террористические деяния, подчеркнув, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности за терроризм, покушение на убийство, незаконное хранение оружия.
В существующих обстоятельствах вносятся коррективы в программу празднования Дня Великой Победы. Вадим Красносельский считает, что массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях, небезопасно. При этом каждый житель республики сможет в частном порядке почтить память погибших участников Великой Отечественной войны и поздравить ныне живущих. Церемонии возложения цветов к памятникам и могилам защитников будут проведены. Населенные пункты символично украсят к празднику, подготовят тематические концертные программы. От салютов, опять же по причине массовости зрителей, решено отказаться.
Городские образовательные учреждения переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения.