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Государство окажет помощь семьям, дома которых пострадали из-за взрывов у МГБ

Государство окажет помощь семьям, дома которых пострадали из-за взрывов у МГБ

В результате произошедших накануне в Тирасполе взрывов пострадало не только здание Министерства государственной безопасности ПМР, но и близлежащие жилые дома. В некоторых квартирах, оказавшихся в зоне действия теракта, выбиты оконные стекла.

«Государство окажет помощь семьям, проживающим в помещениях, пострадавших от ударной волны», - заверил в своём официальном телеграм-канале Президент Вадим Красносельский, пишет novostipmr.com.

Ранее Президент заявил, что виновных в терактах, случившихся 25 апреля, привлекут к уголовной ответственности. Те, кто совершил теракты на территории Приднестровья, будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом Президент Вадим Красносельский сообщил на сегодняшнем совещании с главами госадминистраций.

Напомним, речь идёт о трёх терактах, совершённых в нашей республике за минувшие сутки. Это выстрелы из гранатомёта в здание МГБ, взрывы в воинской части в районе села Парканы и подрыв вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк Григориопольского района.

Глава государства сообщил, что МГБ, МВД, Следственный комитет и Прокуратура ПМР расследуют эти преступления. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности за терроризм, покушение на убийство, незаконное хранение оружия.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:39
  • DTV
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