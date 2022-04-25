В результате произошедших накануне в Тирасполе взрывов пострадало не только здание Министерства государственной безопасности ПМР, но и близлежащие жилые дома. В некоторых квартирах, оказавшихся в зоне действия теракта, выбиты оконные стекла.
«Государство окажет помощь семьям, проживающим в помещениях, пострадавших от ударной волны», - заверил в своём официальном телеграм-канале Президент Вадим Красносельский, пишет novostipmr.com.
Ранее Президент заявил, что виновных в терактах, случившихся 25 апреля, привлекут к уголовной ответственности. Те, кто совершил теракты на территории Приднестровья, будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом Президент Вадим Красносельский сообщил на сегодняшнем совещании с главами госадминистраций.
Напомним, речь идёт о трёх терактах, совершённых в нашей республике за минувшие сутки. Это выстрелы из гранатомёта в здание МГБ, взрывы в воинской части в районе села Парканы и подрыв вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк Григориопольского района.
Глава государства сообщил, что МГБ, МВД, Следственный комитет и Прокуратура ПМР расследуют эти преступления. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности за терроризм, покушение на убийство, незаконное хранение оружия. novostipmr.com