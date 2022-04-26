Болгарская компания «Булгаргаз» получила уведомление от российского «Газпрома» о прекращении поставок сжиженного природного газа с 27 апреля. Об этом заявили в Минэнерго Болгарии.
«Сегодня, 26 апреля, в Bulgargaz поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО „Газпром экспорт“ будут приостановлены с 27 апреля 2022 года», — говорится в заявлении министерства.
Как известно, ранее власти страны заявляли, что не намерены платить за топливо в рублях, передает eadaily.com.
Польша также отказалась платить за российский газ в рублях
Польская энергетическая компания PGNiG отказалась платить за российский газ, поставляемый в рамках Ямальского контракта, в рублях. Соответствующее заявление компания распространила во вторник, сообщает ТАСС.
"Правление PGNiG приняло решение продолжить урегулирование обязательств PGNiG за газ, поставленный ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" по Ямальскому контракту, в соответствии с его текущими условиями и не давать согласия на выполнение PGNiG своих расчетных обязательств за природный газ, поставляемый "Газпромом" по Ямальскому контракту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года "Об особом порядке исполнения обязательств иностранных покупателей перед российскими поставщиками природного газа", - указано в сообщении.
"Вышеизложенное означает, что компания отказалась от возможности проведения окончательных расчетов в российских рублях с банковских счетов PGNiG, которые должны были быть открыты в АО "Газпромбанк", - говорится в заявлении.
PGNiG считает остановку поставок газа "Газпромом" нарушением контракта и намерена предъявить претензии. "По мнению PGNiG, остановка поставок природного газа является нарушением Ямальского контракта, и поэтому компания предпримет соответствующие шаги для восстановления поставок природного газа по контракту", - указано в заявлении.
"При этом компания оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с вышеуказанной остановкой поставок природного газа и будет использовать для этой цели все свои договорные права, а также права, вытекающие из правовых положений", - добавили в компании.
Ранее в СМИ появилась информация, что Россия приостановила поставки газа в Польшу в рамках Ямальского контракта. "Газпром" не подтверждает информацию о том, что поставки российского газа в Польшу уже остановлены, сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.
При этом в "Газпроме" подчеркнули, что "сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей".
Ранее польский портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG сообщил, что Россия приостановила поставки газа в Польшу в рамках Ямальского контракта. По информации портала, в Министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб. Официально о приостановке поставок не сообщается, уведомление об этом должно поступить в течение дня.
По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, физический поток российского газа через газоизмерительную станцию "Кондратки" на границе Белоруссии и Польши остановился ночью 26 апреля. При этом аналогичная ситуация наблюдалась и ночью 24 апреля.
По данным оператора польской сети газопроводов Gaz-System, поток российского газа по газопроводу Ямал - Европа через станцию "Кондратки", по состоянию на 25 апреля, упал на 75% по сравнению с 21 апреля.
Природный газ поставляется из России в Польшу по Ямальскому контракту от 1996 года. Он предусматривает поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. В 2021 году, по данным ФТС России, поставки российского газа в Польшу выросли на 9,4% - до 10,58 млрд куб. м.
Договор завершается в конце 2022 года, а власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет его продлевать. Ежегодно Польша использует около 20 млрд куб. м газа. В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа у США и Катара, а также поставок газа с норвежского шельфа.
Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Польша входит в список недружественных стран.
Власти Польши рассчитывают, что рынок газа в Европе стабилизируется в течение двух лет
Правительство Польши считает, что на стабилизацию рынка газа после отказа от поставок из России уйдет около двух лет. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
"Рынок стабилизируется в тот момент, когда европейские потребители получат возможность поставок в Европу не из России таких объемов газа, которые сейчас отправляются Россией. Это вопрос полного использования газовых портов в Западной Европе, достройки определенных элементов газопроводов, чтобы все это могло достичь потребителей. Это займет какое-то время, по всей вероятности, около двух лет", - сказал он.
Как признал Наимский, в этот период можно ожидать определенных сложностей на рынке. "Мы не в состоянии определить сейчас, насколько сильными будут эти пертурбации. Нам придется реагировать в зависимости от обстоятельств", - добавил он.
Ранее во вторник стало известно, что "Газпром" отказался продолжать поставлять в Польшу газ по Ямальскому контракту, так как польская сторона не согласилась платить за этот газ в рублях. По словам Наимского, в последнее время Польша получала по этому контакту 9 млрд кубометров газа в год.
Как напомнил Наимский, Польша потребляет около 20 млрд кубометров газа в год. По его словам, без российских поставок страна может обойтись уже сейчас: 6,5 млрд кубометров республика может получать через терминал СПГ в Свиноуйсьце, 5,5 млрд кубометров дает физический реверс на Ямальском газопроводе, 1 мая будет запущен соединительный газопровод с Литвой, который даст еще 2,5 млрд кубометров газа, связь с Чехией дает 1,5 млрд кубометров газа, а летом будет запущен трубопровод из Словакии на 5-6 млрд кубометров. Также осенью Польша планирует запустить газопровод "Балтик пайп", который соединит республику с норвежским шельфом через Данию и сможет поставлять до 10 млрд кубометров газа в год.
Использовать газ из хранилищ, объем которых составляет сейчас 3,81 млрд кубометров газа, Польша пока не планирует. Сейчас они заполнены на 76%, и власти намерены к зиме заполнить их полностью.