Об исполнении ранее данных поручений, озвученных в ходе встреч с представителями общественных организаций, Председателю Правительства доложили руководители профильных ведомств. Напомним, представители гражданского сообщества на площадке Правительства регулярно поднимают актуальные вопросы и проблемы наших граждан, которые находят поддержку и помощь в их решении.
Одно из предложений - рассмотреть возможность предоставления инвалидам 1 группы, а также детям-инвалидам и их сопровождающим бесплатного проезда на лечение в страны СНГ или льготу в 50% на авиатранспорт. Сейчас по инициативе Правительства предполагается оплата проезда к месту лечения больным, которым не может быть оказана медицинская помощь на территории республики, сообщается на сайте Правительства.
Еще один важный вопрос в повестке - обеспечение лекарствами детей с редкими заболеваниями и детей больных гемофилией. Как сообщили в Минздраве, тех, кто лечится в Приднестровье, государство обеспечивает бесплатной квалифицированной помощью, лекарственными препаратами, а также специализированным питанием в условиях стационара.
Говорили и об обеспечении инвалидов старше 18 лет с инсулинозависимым сахарным диабетом тест-полосками для глюкометра. Следует отметить, сегодня на учете больных сахарным диабетом 9 576 человек. Из них бесплатно получают тест-полоски дети-инвалиды до 18 лет.
«Выделять какую-то категорию среди взрослых для обеспечения тест-полосками – это очень сложно, это будет социальная несправедливость, - обозначила Кристина Албул. - Учитывая, что сейчас идет разработка государственной целевой программы госгарантий мы предусмотрим обеспечить еще и льготную категорию граждан и беременных». Премьер предложил добавить к перечню и пенсионеров, для которых затраты тест-полосок очень ощутимы. Актуальные данные по ним представят в течение недели.
На особом контроле Правительства - вопрос о предоставлении стоматологических услуг льготникам и инвалидам. Сейчас бесплатно оказывается медпомощь только в части зубопротезирования, лечение остается платным.
«Проблема на самом деле очень серьезная, мы с вами изучали опыт других стран – в любом случае там государство не оставляет своих граждан один на один с этой проблемой. То есть либо существует система медицинского страхования, государственная либо частная, которая покрывает расходы на стоматологию, либо в тех странах, где нет системы страхования, какие-то категории граждан все равно за счет общих налогов финансируются в рамках программы оказания стоматологической помощи», - озвучил Александр Мартынов.
Также Председатель Правительства поручил профильному ведомству подготовить данные по количеству обращений инвалидов за оказанием стоматологической помощи в год. Минздравом, в свою очередь, данное направление предусмотрено в новой программе госгарантий, которую планируют реализовывать с 2023 года - специалисты предлагают расширить перечень бесплатных стоматологических услуг льготным категориям граждан.
В условиях сложной внешнеэкономической ситуации, Минсоцзащиты было поручено установить точное количество одиноких инвалидов 1 и 2 группы и выработать предложения по поддержке данной категории в условиях кризиса с учетом адресного подхода. На сегодняшний это 151 человек. Также в помощи нуждаются 415 инвалидов детства и детей-инвалидов.
«Мы сможем предоставлять именно таким категориям граждан технические средства реабилитации, специальные средства ля ухода, как таковые и подгузники, и противопролежневые матрасы, и подушки, и мочеприемники – все это будет учтено в проекте закона», - отметила глава Минсоцзащиты Елена Куличенко.
«Мы на основании обращений граждан подготовили меры поддержки населения в условиях кризиса. Они касаются и дополнительного пенсионного обеспечения, мер поддержки наиболее уязвимых с социальной точки зрения категорий граждан. В мае месяце мы обновим прогнозы по развитию экономики и при наличии хотя бы какой-то возможности мы будем эти меры предлагать для поддержки населения», - подчеркнул Александр Мартынов.
В числе актуальных вопросов также помощь гражданам, прибывшим из Украины. Речь идет об их трудоустройстве, а также об обеспечении детей специализированным питанием.
«Мы предоставили такую возможность детям, которые прибыли из Украины, получать эти смеси и лечебное питание в условиях наших лечебных учреждений. Им необходимо только обратиться к врачу-педиатру, который предоставляет все документы по данному ребенку на ВКК и уже по результатам ВКК выписывается рецепт для бесплатного получения лечебного питания», - рассказала Кристина Албул. Данное питание имеется на складах в достаточном количестве, что закрывает имеющуюся потребность до августа. gov-pmr.org