Dnestr.TV

 
0

Швейцария подтвердила вето на боеприпасы для немецких Gepard, предназначенных Украине

Швейцария подтвердила вето на боеприпасы для немецких Gepard, предназначенных Украине

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) подтвердил наложение вето на немецкий реэкспорт для самоходных зенитных установок Gepard. Дело в том, что эти боеприпасы изготавливаются в Швейцарии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Guardian.

В швейцарском ведомстве заявили, что получили от Германии два запроса на передачу Украине боеприпасов, которые она ранее получала от Швейцарии. Однако оба запроса были отклонены.

"Ответили отрицательно со ссылкой на нейтралитет Швейцарии и обязательные критерии отклонения швейцарского законодательства о военных материалах", - сказали в SECO.

Отметим, Швейцария поддержала европейские санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Однако в Швейцарии отмечали, что нейтралитет не позволяет предоставлять оружие для использования в зонах конфликта.

Напомним, стало известно, что Германия передаст Украине самоходные зенитные установки Gepard.

Однако позже немецкое издание Bild рассказало, что у Берлина проблемы с боеприпасами к Gepard из-за вето, которое наложила Швейцария. Подходящие боеприпасы могут быть у Иордании, Румынии, Бразилии и Катара.
  • Сегодня, 07:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна