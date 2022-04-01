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Глава Пентагона заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается

Глава Пентагона заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается

Вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в эфире во вторник.

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность вступления страны в НАТО, Остин подчеркнул, что "не хотел бы спекулировать на эту тему". "Это суверенный выбор, суверенное решение, - указал шеф Пентагона. - Сейчас этот вопрос не рассматривается".

Как сообщает ТАСС, ранее во вторник по итогам прошедших на авиабазе Рамштайн в Германии консультаций об оказании Западом военной помощи Киеву Остин допустил, что Украина в дальнейшем будет добиваться членства в Североатлантическом альянсе.

Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять План действий по членству обеим странам, который представляет собой первый шаг в юридической процедуре для вступления в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции, закрепляющие стремление Украины в НАТО, с формулировкой о "необратимости евро-атлантического курса".
  • Сегодня, 07:28
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