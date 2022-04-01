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В автомобиле произошла утечка газа

В автомобиле произошла утечка газа

Днём 26 апреля спасателям из Бендер поступило сообщение: на улице Ленина, напротив кафе «Париж», припаркован SEAT, вокруг ощущается сильный запах газа. Автомобиль был закрыт. Хозяина на месте не оказалось.

На место прибыли сотрудники АСП, Госавтоинспекции и аварийной газовой службы. Спасатели оцепили место оградительной лентой. Экипаж ДПС регулировал дорожное движение, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Дождавшись автовладельца, работники газовой службы проверили оборудование. Утечка газа подтвердилась. Выяснилось, что водитель иномарки в этот день произвёл установку газовой системы.

Специалисты приняли решение отбуксировать автомобиль в безопасное место для полного опустошения баллонов.
  • Сегодня, 07:42
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