Днём 26 апреля спасателям из Бендер поступило сообщение: на улице Ленина, напротив кафе «Париж», припаркован SEAT, вокруг ощущается сильный запах газа. Автомобиль был закрыт. Хозяина на месте не оказалось.
На место прибыли сотрудники АСП, Госавтоинспекции и аварийной газовой службы. Спасатели оцепили место оградительной лентой. Экипаж ДПС регулировал дорожное движение, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Дождавшись автовладельца, работники газовой службы проверили оборудование. Утечка газа подтвердилась. Выяснилось, что водитель иномарки в этот день произвёл установку газовой системы.
Специалисты приняли решение отбуксировать автомобиль в безопасное место для полного опустошения баллонов.