Правительство Румынии объявило, что у армии их страны в настоящее время нет военных в Молдове для участия в совместных учениях или других тренировках с молдавскими военными.
Заявления Министерства национальной обороны Румынии были сделаны в связи с тем, что "русскоязычное издание опубликовало ложную информацию, согласно которой Румыния намерена атаковать Приднестровье при поддержке НАТО, затем аннексировать Республику Молдова, а румынские военные уже переброшены в Молдову", сообщает g4media.ro
Также в Минобороны Румынии опровергли информацию о создании тренировочных лагерей для украинских военных в Румынии.
Что касается законопроекта, который позволит безвозмездно передавать Украине военную технику из военных ресурсов Румынии, то он находится на рассмотрении. Правительство примет решение после завершения анализа.