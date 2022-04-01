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В Румынии опровергли информацию о присутствии их военных на территории Молдовы

В Румынии опровергли информацию о присутствии их военных на территории Молдовы

Правительство Румынии объявило, что у армии их страны в настоящее время нет военных в Молдове для участия в совместных учениях или других тренировках с молдавскими военными.

Заявления Министерства национальной обороны Румынии были сделаны в связи с тем, что "русскоязычное издание опубликовало ложную информацию, согласно которой Румыния намерена атаковать Приднестровье при поддержке НАТО, затем аннексировать Республику Молдова, а румынские военные уже переброшены в Молдову", сообщает g4media.ro

Также в Минобороны Румынии опровергли информацию о создании тренировочных лагерей для украинских военных в Румынии.

Что касается законопроекта, который позволит безвозмездно передавать Украине военную технику из военных ресурсов Румынии, то он находится на рассмотрении. Правительство примет решение после завершения анализа.
  • Сегодня, 09:21
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